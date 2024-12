A City a Juvéval, a PSG az Atléticoval került egy csoportba – sorsoltak a FIFA klub-vb-n

Lionel Messiék az egyik legkönnyebb csoportba kerültek?

Kisorsolták a labdarúgó FIFA klubvilágbajnokság csoportjait, amelyen 32 együttes vesz majd részt. A tornát 2025. június 15. és 2025. július 13. között rendezik az Egyesült Államokban, és a sorsolásra is itt került sor, nevezetesen Miamiban, ahol a nyitómérkőzést is rendezik majd. A 32 csapatot nyolc, négyes csoportba osztották be.

Egy csoportban nem szerepelhetett több csapat ugyanabból a szövetségből, kivétel ezen szabály alól az UEFA, amely esetében összesen 12 csapat került be a tornára, így négy csoportba is két, a szervezet alá tartozó együttes került. Nem kerülhetett továbbá egy csoportba két, azonos országból érkezett együttes sem. A kvartettekből az első két együttes jut majd tovább az egyenes kieséses szakaszba.

Korábban a hat kontinens legrangosabb kupasorozatának győztese és a házigazda alakulata mérte össze a tudását. A nyitómeccset június 15-én Lionel Messi csapata, az Inter Miami vívja az egyiptomi al-Ahlival. A finálénak július 13-án a New Jerseyben található MetLife Stadion ad otthont.

Alapvetően az európai gárdáknak áll a klubvilágbajnokság, de vannak olyan négyesek, melyekben azért előfordulhatnak meglepetések.

Íme a nyolc csoport:

A-csoport: Palmeiras (brazil), Porto (portugál) , al-Ahli (egyiptomi), Inter Miami CF (amerikai).

B-csoport: Paris Saint-Germain (francia), Atlético Madrid (spanyol), Botafogo (brazil), Seattle Sounders (amerikai).

C-csoport: Bayern München (német), Auckland City (ausztrál), Boca Juniors (argentin), Benfica (portugál).

D-csoport: Flamengo (brazil), Esperance de Tunis (tunéziai), Chelsea (angol), Leon (mexikói).

E-csoport: River Plate (argentin), Urawa Red Diamonds (japán), Monterrey (mexikói), Inter Milan (olasz).

F-csoport: Fluminense (brazil), Borussia Dortmund (német), Ulsan HD (japán), Mamelodi Sundowns (dél-afrikai).

G-csoport: Manchester City (angol), Wydad Casablanca (marokkói), al-Ain (emírségek), Juventus (olasz).

H-csoport: Real Madrid (spanyol), Al Hilal (szaúdi), Pachuca (mexikói), Red Bull Salzburg (osztrák).