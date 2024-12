Megvan a klubvilágbajnokság kalapbeosztása – pikáns meccsekre van kilátás

Elkészültek a kalapok a 2025-ös amerikai FIFA-klubvilágbajnokságra, amit a torna története során előszőr 32 csapattal rendeznek meg.

A brazil Botafogo szombati Libertadores-kupa győzelmével az utolsó csapat is megváltotta jegyét a jövő nyáron rendezendő tornára. A csütörtöki sorsolás előtt pedig hétfő este hivatalosan is közzétették a résztvevő együttesek kiemelési sorrendjét.

A résztvevő alakulatokat nyolcfős kalapokba sorolták, ezekből sorsolják majd ki a nyolc, szintén négycsapatos csoportot, ahonnan a kvartettek első két helyezettje jut majd tovább.

Európából a Bajnokok Ligája-címvédő Real Madrid mellett a Barcelona, a Manchester City, a Bayern München és a Paris Saint-Germain került az első kalapba, amit a négy legjobb dél-amerikai klubcsapat, vagyis a Palmeiras, a Flamengo, a River Plate és a Fluminense tesz teljessé.

A második kalapba került a fennmaradó nyolc európai együttes, így a Chelsea, a Borussia Dortmund, az Inter, a Porto, a Benfica valamint a Juventus és a Red Bull Salzburg is.

