A BBC szerint megvan a Wolves új edzője

Egy szaúdi csapattól vásárolja ki őt a Wolverhampton, 18 hónapos szerződést írhat alá és 1 millió eurót fizetnek érte.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Wolverhampton Wanderers vasárnap kirúgta edzőjét Gary O’Neilt, aki 2023 nyara óta irányította a csapatot. A Wolves gyalázatosan teljesít a Premier League-ben, csupán két győzelmet szerezve a 18. helyen áll a gárda, a legutóbbi bajnokin hazai pályán kapott ki az Ipswich Towntól 2-1-re.

O’Neil menesztését követően felröppentek olyan pletykák, melyek szerint Ole Gunnar Solskjaer lehet a legesélyesebb utód, ugyanis a Manchester United egykori edzője ott volt a hétvégén a Molineux Stadionban. Ám azóta kiderült, csak jó barátja és korábbi kollégája, Kieran McKenna miatt volt kint megtekinteni a találkozót családjával, ráadásul a gyermekei Ipswich szurkolók. Az angol BBC szerint viszont mostanra tényleg megvan, hogy ki lehet a Wolverhampton új edzője.

What can Wolves’ fans expect from Vitor Pereira? 🤔 pic.twitter.com/iwfjFy7eOy

Vitor Pereirát mondja a sajtó, aki 18 hónapos szerződést írhat majd alá a klubbal. Az 56 esztendős portugál tréner korábban a Portonál és az Olimpiakosznál dolgozott, a szaúdi Al-Shababtól 1 millió euró fejében vásárolta ki őt a Wolves. A rutinos edző december 19-én érkezik majd Angliába, hogy aláírja új szerződését, az első mérkőzése a Leicester elleni meccs lehet majd a hétvégén.

Vitor Pereira is due to travel to Wolves today to complete a deal to make him their new head coach✍️

He is expected to sign an 18-month deal.#BBCFootball pic.twitter.com/STHRlTw796

— BBC Sport (@BBCSport) December 17, 2024