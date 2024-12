Kirúgták a Wolves edzőjét, az MU korábbi trénere lehet az utód?

Szombaton ott volt a Molineux Stadionban, az angol sajtónál pedig egyből beindultak a találgatások és a bukmékerek szerint is ő a favorit.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Wolverhampton Wanderers menesztette edzőjét Gary O’Neilt, akivel pocsék szezont produkált eddig a csapat. Az utolsó szög a 41 esztendős tréner koporsójába a szombati, Ipswich ellen hazai pályán elveszített 2-1-es bajnoki volt.

Az előző szezonban a 14. helyen végzett a Wolverhamptonnal, ám azóta olyan remek játékosok is elhagyták a csapatot, mint Pedro Neto és Max Kilman, előbbi a Chelsea-hez, utóbbi a West Hamhez távozott a nyáron, és minőségi pótlás nem érkezett a helyükre. Persze, nem csak emiatt mutatott teljesen kilátástalan játékos az együttes.

Mindenesetre most új edzőt keres a Wolves. Az angol sajtó már meg is találta, hogy ki lehet a legesélyesebb befutó Gary O’Neil megüresedett székére. Ole Gunnar Solskjaert ugyanis látták az Ipswich elleni mérkőzésen a Molineux lelátóján és egyből beindultak a találgatások. A korábban a Cardiff Cityt és a Manchester Unitedet is irányító norvég szakember 2021 óta semmilyen csapatnál nem vállalt munkát, legutóbbi állomása az MU-nál volt, ahol aztán Erik ten Hag váltotta őt.

Persze a valódi ok Solskjaer látogatása mögött egy korábban már előre eltervezett utazás volt a családjával, ugyanis találkozni akart Kieran McKennával, az Ipswich Town edzőjével és Martyn Pert segédzővel, akik stábtagjai voltak a Manchester Unitednél. Legalábbis Andy Mitten újságíró erről számolt be, aki nemrégiben hosszabb interjút készített a norvéggal.

Don’t read too much into Ole Gunnar Solskjaer being at Wolves. It’s a long planned trip. He’s travelled to England with family. He’s a football geek. And he wants to see Ipswich as his friends Kieran and Martyn are coaches. And Ole’s son (he’s with all his kids) supports Ipswich.

— Andy Mitten (@AndyMitten) December 14, 2024