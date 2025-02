A Bayernből pótolná távozó középpályásának helyét az Arsenal

Ráadásul ingyen szerezhetnék meg a bajorok egyik legjobbját!

Ahogyan arról csütörtökön mi is beszámoltunk, váratlan fordulat állt be Joshua Kimmich szerződéshosszabbításának ügyében. Ugyanis a 30 esztendős középpályással úgy fest, nem hajlandó hosszabbítani klubja, a Bayern München, merthogy a játékos többször is visszautasította az ajánlatukat. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal pedig szívesen látná a sorai közt Kimmichet. Pláne, hogy Jorginho minden bizonnyal távozik a nyáron, de Thomas Partey helye is kérdéses, így a középpályára elkél majd az erősítés – számolt be erről a Sky Sports Germany.

A német válogatott futballista már szabadon tárgyalhat külföldi klubokkal, mivel a kontraktusa június 30-án lejár. Joshua Kimmich posztjának egyik legjobbja, 2015 óta erősíti a münchenieket, ebben a szezonban is eddig minden mérkőzésen pályára lépett a Bayern három versenysorozatában. Egészen addig, amíg az Eintracht Frankfurt elleni meccsen egy ínsérülés miatt idő előtt le kellett cserélni. Pénteken valószínűleg kihagyja a Stuttgart elleni bajnokit. Azonban a klub reméli, hogy jövő héten, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Bayer Leverkusen ellen már bevethető lesz.

