A Bayern sztárjával helyettesítené kulcsjátékosát a Liverpool

Liverpool tárgyalásokat folytat Joshua Kimmichhel, hogy ő legyen a távozó Trent Alexander-Arnold világklasszis pótlása.

Alexander-Arnold szerződése a végéhez közeledik a „Vörösöknél„, és széles körben azt várják, hogy a Real Madridhoz igazol szabadon igazolható játékosként. Az angol játékos helyére a Bayern München kulcsjátékosát nézte ki a Liverpool.

Bár a Liverpool reménykedik abban, hogy meg tudják őt tartani, továbbra is valószínűbb, hogy hamarabb távozik a klubtól, mint Virgil van Dijk vagy Mohamed Salah.

A Sky Sports belga újságírója és átigazolási szakértője, Sacha Tavolieri szerint a Liverpool közvetlen kapcsolatba lépett Kimmich képviselőivel. A cél, hogy az Alexander-Arnold helyére érkező német válogatott játékost szerződtessék.

🚨 BREAKING: Liverpool are considering signing Joshua Kimmich in the summer, he will be a free agent. According to Christian Falk of Sportsbild. pic.twitter.com/ggD6ddAJtE

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) January 8, 2025