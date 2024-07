A Bayern megfelelő ajánlat esetén szívesen elengedi De Ligtet

A Manchester United élénken érdeklődik Matthijs De Ligt megszerzése iránt, és a hírek szerint a játékos is szívesen tenné át székhelyét Manchesterbe.

Ami ezen információknál is fontosabb, az talán az, hogy a hírek szerint a Bayern München sem ragaszkodik foggal-körömmel holland belső védőjéhez. Sőt, már az is megvan, mi az az összeg, amit megfelelő ajánlatnak tekintenének De Ligt távozásáért.

🚨 Understand Manchester United are the only club with green light from Matthijs de Ligt to proceed and advance in talks, as things stand.

No talks ongoing between agent and PSG as de Ligt’s giving priority to Man United.

United, negotiating with Bayern on fee/deal structure. pic.twitter.com/VP8uC6alRb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2024