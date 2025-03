A Barcelona sztárja akár horvát színekben is játszhatott volna

Dani Olmo szoros kapcsolatban áll a horvát futballal, mivel pályafutása első éveit a GNK Dinamo csapatánál töltötte – de ő teljes mértékben spanyolnak vallja magát.

A Barcelona sztárja pedig ezt a tényt már hét évvel ezelőtt tisztázta, ám csak mostanában osztotta meg a nagyvilággal.

A GQ szerint Olmo elárulta, hogy a Horvát Labdarúgó Szövetség megkereste őt a 2018-as világbajnokság előtt. A játékos viszont visszautasította a felkérést, mivel úgy döntött, hogy megvárja a lehetőségét a spanyol válogatottban. A spanyol lehetőség pedig végül a következő évben jött el.

„Spanyol vagyok, és mindig is így éreztem. Horvátország meg akart honosítani a 2018-as világbajnokságra. Talán nagyobb biztonságot kínáltak, de tudtam, hogy a lehetőség Spanyolországtól fog jönni. Amikor láttam, hogy a döntőbe jutnak Franciaország ellen, nagyon boldog voltam, de soha nem gondoltam arra, hogy ott lehettem volna, vagy hogy talán hibát követtem el. Már az U21-es csapatban játszottam, és az álmom az volt, hogy Spanyolországot képviseljem – ezt nem cserélhetem le egy világbajnokságra” – mondta.

Dani Olmo: „When Barça came calling, I knew it was time. Other clubs were interested, but Barça is my home. It was my dream to be here, and I’m living my best moment.” pic.twitter.com/44eMlkAmsU

