Cubarsí elárulta, mi lenne számára az álomszerű BL-döntő

A Barcelona fiatal védője azt is elárulta, kik a példaképei. Nem meglepő módon klublegendákat nevezett meg.

Az FC Barcelona fiatal védője, Pau Cubarsí, izgalommal tekint egy esetleges Bajnokok Ligája-döntő elé, melyben csapata a Real Madriddal mérkőzne meg. A fiatal játékos szerint egy ilyen összecsapás nemcsak a klubok, hanem a szurkolók számára is felejthetetlen élményt nyújtana. Soha korábban nem volt még példa arra a BEK-ben vagy BL-ben, hogy egy El Clásico adja a finálét.​

Jelenleg Hansi Flick csapata az egyik fő esélyese a legrangosabb európai kupasorozatnak. A negyeddöntőben a Borussia Dortmund lesz majd a Blaugrana ellenfele. A Real Madrid az Arsenallal csap össze. Ebben az idényben eddig két El Clásicot játszottak, mindkettőt a Barca nyerte, mind a Szuperkupában, mind a La Ligában sikerült nyerniük idegenben. A bajnokságban négy fordulóval a vége előtt csapnak még össze, amely a bajnoki címről is dönthet.

Cubarsí: „My best memory with the first team? When we played in the Super Cup final and beat Real Madrid 5-2, and I was able to win my first title with the club in my life.” pic.twitter.com/lbhzGhRvdO

— Barça Universal (@BarcaUniversal) March 13, 2025