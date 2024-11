A Barcelona szemet vetett a Liverpool támadójára

Átigazolási díj nélkül szerezhetné meg kiszemeltjét a katalán klub.

A hírek szerint a Barcelona fontolóra vette Mohamed Szalah szerződtetését. A 32 éves játékos jelenlegi szerződése az idény végén lejár. Bár a Liverpool szeretné őt megtartani, a Barcelona már szemet vetett rá, sőt, Szaúd-Arábiából is érdeklődnek iránta.

Az egyiptomi támadó már korábban is felkeltette a katalánok érdeklődését. Xavi, a klub korábbi menedzsere, olyan játékosnak tartotta, aki jelentős hatást gyakorolhatna a csapatra.

Most, hogy Szalah szerződése a végéhez közeledik, talán nyitottabb lehet az átigazolásra. A Barcelona prioritásként kezeli a szélek megerősítését a következő átigazolási időszakban. Bár Nico Williams a fő célpont, Szalah továbbra is erős alternatívaként szerepel a terveik között.

