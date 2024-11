Arne Slot reagált Szalah rejtélyes Instagram-posztjára

"Bármi is történik, sosem fogom elfelejteni, milyen különleges érzés gólt szerezni az Anfielden." - Írta közösségi oldalain az egyiptomi támadó.

A Liverpool a hétvégén 2-1-re győzött a Brighton ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában. A Vörösök hátrányból fordítottak, s mivel az Arsenal és a Manchester City is vereséget szenvedett, így növelték előnyüket a Premier League-ben. A győztes gólt a csapat legnagyobb klasszisa Mohamed Szalah szerezte, aki aztán sejtelmes Instagram-posztot tett közé, melyben mintha arra utalt volna, hogy az idény lejárta után elhagyja Liverpoolt. Tudniillik az egyiptomi támadónak 2025 nyarán lejár a szerződése és egyelőre még nem hosszabbítottak a felek. A Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató együttes kedden a Leverkusen ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában, amelyben egyelőre háromból három győzelemmel, kilenc ponttal áll a ‘Pool. A mérkőzést megelőzően Arne Slot, a csapat menedzsere is reagált Szalah sejtelmes posztjára.

Ezt lehet így is és úgy is értelmezni. Én nem nézem a játékosaim Instagram-fiókját, beszélek velük. Mo nagyszerű helyen van jelenleg, ahogy mindig is volt” – fejtette ki a holland tréner.

„I don’t know what the future will bring, but Mo is in a very good place at the moment” 💬 Arne Slot on Mo Salah’s future in football ⬇ pic.twitter.com/8y6M7TFPS9 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 4, 2024

Azt is elárulta, beszélt-e az egyiptomi játékossal a meccset követően erről. „Ha ez így lenne, akkor biztos, hogy csak a Leverkusen elleni mérkőzés került volna szóba, ugyanis minden figyelmünket most ez teszi ki” – szögezte le Slot. Hozzátette: „Szalah-nak, van Dijknak is lejár a szerződése. Utóbbi is mondott már valamit, amit sokféleképpen értelmeztek, most is ezt teszik. Meglátjuk mit hoz a jövő, addig is reméljük a legjobbjukat hozzák a következő időszakban, mint ahogy eddig tették mindig.”

A 32 esztendős csatár a Brighton elleni meccset követően többek között azt írta Instagram-oldalán:

Bármi is történik, sosem fogom elfelejteni, milyen különleges érzés gólt szerezni az Anfielden.”

A 101-szeres egyiptomi válogatott labdarúgónak jövő nyáron jár le a szerződése, mint ahogyan a védő Virgil van Dijknak és Trent Alexander-Arnoldnak is, egyelőre egyikőjükkel kapcsolatban sem lehetett még hallani hosszabbítási pletykákról.