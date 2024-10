A Barcelona kész szerződést hosszabbítani veteránjaival

Mindkettejüknek 2025-ben jár le a kontraktusa, ám a 36 esztendős csatár esetében minden bizonnyal automatikusan megvalósul az opciós plusz egy év.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona komolyan fontolgatja annak lehetőségét, hogy szerződést hosszabbít Robert Lewandowskival és Inigo Martínezzel. Utóbbi 33, előbbi 36 éves, ám mindketten remek szezont produkálnak eddig. A lengyel támadó minden sorozatot figyelembe véve 13 mérkőzésen 14 találatot jegyzett és Hansi Flick kezei alatt gyakorlatilag kivirágzott. A rutinos spanyol bekk pedig gyakorlatilag alapemberré vált a sok játékost nélkülöző katalán csapatban, az előző szezonban összesen 20 bajnokin kapott lehetőséget, a jelenleg futó idényben kilencből nyolcszor kezdett és szinte mindig végigjátszotta a meccseket. A BL-ben hozta eddigi legjobb meccsét, a Young Boys elleni 5-0 alkalmával gólt és gólpasszt jegyzett.

Lewandowskinak 2025 nyaráig szóló szerződése van a klubbal, ami további egy évvel automatikusan meghosszabbodik, ha a 2024/25-ös szezonban a meccsek legalább 55%-án pályára lép. Márpedig eddig minden találkozón ott volt.

Lewandowski will trigger an automatic contract extension if he plays more than 55% of Barça matches this season. pic.twitter.com/ffY60z9eo5

— total Barça (@totalBarca) October 5, 2024