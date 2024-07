50 millió euróért vásárolt középpályást a Bayern München

A Fulham klubrekordot jelentő összegért adta el Joao Palhinhát a bajor együttesnek.

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bayern München 50 millió euróért megvásárolta a Fulham portugál középpályását. A PL-csapatnál ez klubrekordot jelentő átigazolási díj, pláne, hogy két évvel ezelőtt ők 20 milliót fizettek érte a Sportingnak. Ezzel megvan Vincent Kompany második igazolása a bajor együttesnél, ugyan még egyiket sem jelentették be hivatalosan, de a támadó Michael Olise-t is már csak a papírmunka választja el attól, hogy a müncheniek játékosa legyen.

🚨🔴 João Palhinha to Bayern, here we go! Deal approved on fee around €50m plus €5m add-ons.

Palhinha will sign contract until 2028 at Bayern, he’s been pushing for weeks for the deal to happen.

Medical to be booked then docs to be signed.

Story confirmed. ✅🇵🇹 pic.twitter.com/Qh58buI805

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2024