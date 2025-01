40 millió eurót fizetne a Liverpool egy mondhatni „ismeretlen” dán játékosért

Andy Robertson utódjaként számolnának vele.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool kész lépéseket tenni, hogy megszerezze a Lecce fiatal sztárját, Patrick Dorgut. Az olasz klub színeiben játszó 20 esztendős futballista játékjogáért a Napoli is versenyben van, így éles lehet a küzdelem. A Solo Lecce információi szerint az angol klub 40 millió eurós ajánlatot készített elő, miután az elmúlt hónapokban a játékosmegfigyelők négyszer is a helyszínen nézték meg Dorgut.

A fiatal dán labdarúgó roppant sokoldalú a pályán. Játszott már mindkét oldalon szélsővédőként, de volt már támadó középpályás és a tengelyben is kapott már lehetőséget. Amennyiben a Liverpool sikerrel jár, valószínűsíthetően bal oldali védőként számolnának vele, ugyanis Andy Robertson ideje lehet, lassan lejár a Vörösöknél. A skót futballista az elmúlt időszakban igencsak hullámzó teljesítményt nyújtott.

