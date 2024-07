101 millió dollárt ér végül LeBron James aláírása

A Los Angeles Lakers és LeBron James közös története tovább folytatódik, bár az új szerződés pontos felételeiről nem nyilatkoztak a felek.

A Los Angeles Lakers magyar idő szerint vasárnap hajnalban jelentette be hivatalosan, hogy újabb két éves, 104 millió dollárt érő kontraktust írt alá a csapathoz LeBron James.

A pályafutása során már a 40 000 dobott pontos határt is átlépő, a 22. NBA-szezonjára készülő világsztár többször haknizott azzal a médiában, hogy szívesen lemond a fizetése egy részéről. Akkor, ha ezzel hozzá tud járulni egy nagynevű szabadügynök esetleges leigazolásához, ami az aranysárga-lilák 2024-25-ös sikerességének záloga lehet.

Nos a 7. Lakerses szezonjára készülő 39 éves játékos hihetetlen „gavallérságról” tett tanúbizonyságot.

Ugyanis nem 104 millió dollárról szól a friss szerződés, hanem 101.355 millió dollárról, ami 3 millióval van a maximálisan elérhető összegtől.

LeBron James’ final two-year deal total, per sources: $101.355 million – almost $3M less than his $104M max, placing Lakers below second apron. https://t.co/Fm9VEVSkr7

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2024