Százmillió dollár és újabb két év – LeBron James folytatja a Lakersben!

Lebron James két évvel meghosszabbította szerződését az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Los Angeles Lakersszel, melyben így a következő szezontól együtt játszhat fiával, az amatőr játékosbörzén kiválasztott Bronnyval.

Az AP hírügynökségnek szerdán árulta el egy neve elhallgatását kérő bennfentes, hogy a 39 éves sztár úgy állapodott meg a kaliforniai klubbal, hogy a második éve opcionális és akár jövő nyáron ismét szabadügynökké válhat. Az anyagiakat tekintve az ESPN úgy tudja, hogy James nem a maximálisan neki adható fizetésért írt alá, de az éves bére így is 50 millió dollár körül lesz.

Mindez azt is jelenti, hogy LeBron James már a következő idényben átlépi a pályán megkeresett 500 millió dolláros határt, ami korábban még egyetlen játékosnak sem sikerült.

Free agent LeBron James has agreed to a two-year, $104 million maximum deal to return to the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Deal includes player option and no trade clause. pic.twitter.com/gAEOmvfAzZ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2024