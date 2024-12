10 statisztikai érdekesség, amely jól mutatja, mekkora bajban is van jelenleg a Manchester City

11 pont már a lemaradásuk az éllovas Liverpoollal szemben. Eldőlni látszik a bajnoki cím sorsa?

Mint ismert, a Liverpool 2-0-ra győzött a Manchester City elleni rangadón vasárnap a Premier Leauge-ben. Arne Slot együttese nagyon magabiztos játékkal, mondhatni tükörsimán győzött a riválissal szemben, s így Pep Guardiola csapata most már zsinórban a hetedik meccsét nem tudta megnyerni, a PL-ben pedig sorozatban négy vereséget számolnak. Pedig az 53 esztendős spanyol tréner nemrégiben hosszabbított a csapatta és 2027-ig aláírt, de egyelőre még ezt nem sikerült „megünnepelni” egy pályán elért győzelemmel.

🔵 A mérkőzés első húsz perce úgy telt el, hogy a Citynek nem volt érintése az ellenfél tizenhatosán belül, míg a Liverpoolnak 11 ilyen is volt.

City have 0 touches in opponent box in 20 minutes! #LIVMCI pic.twitter.com/On5CcpYEVP

🔵 Szemmel láthatóan szenvedett a támadásokban a City. Az első negyedórában a Liverpoolnak 5-0-s fórja volt a lövéseket illetően és 63%-ban náluk volt a labda. A 28. percre a lőlap 7-0-ra módosult, végül a teljes meccs 18-8-as statisztikával zárult e tekintetben. Az első próbálkozásukra a 39. percig kellett várni, így 2010 óta a legrosszabb kezdést produkálták egy mérkőzésen. 14 évvel ezelőtt egy Arsenal elleni bajnokin az 58. percben jött ez.

🔵 Az nyitó játékrész végére az xG-különbésg 1,76 volt a 0,06 ellenében. Totális fölény Arne Slot együttesénél.

🔵 A szünetig Phil Foden – akinek Kevin de Bruynét kellett volna helyettesítenie – 0 lövéssel, 0 csellel és 0 kulcspasszal, valamint három elveszített labdával zárt.

🔵 A manchesteriek első szögletére a 49. percben, kaput eltaláló lövésükre a 82.-ben került sor.

🔵 Virgil van Dijk három párharcot is megnyert a levegőben rögzített helyzetek után.

🔵 Mohamed Szalah beállította Wayne Rooney rekordját az olyan mérkőzések számában, amelyen gólt és gólpasszt jegyzett. A City elleni találkozó volt a 36. ilyen bajnokija. Minden sorozatot figyelembe véve már 24 gólban vállalt szerepet, a PL-ben 11 találat és 7 gólpassz a mérlege.

Mo Salah equals Wayne Rooney’s record for most Premier League games with both a goal and assist (36) 🤝 👑 pic.twitter.com/9GPTF9YpCe

