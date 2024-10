Zverev újabb mérföldkövet ért el, Dimitrov nagyot fordított Párizsban

Alexander Zverev a Rolex Paris Masterson aratott legújabb győzelmével a sorozat történetében negyedik játékosként jutott be egy szezonon belül mind a kilenc ATP Masters 1000 versenyen a legjobb 16 közé.

A harmadik kiemelt ezt a mérföldkövet 7-6(2), 6-3-as győzelemmel érte el Tallon Griekspoor ellen az első mérkőzésén, amely a holland elleni ötödik egymást követő győzelme volt, és ebből idén már a negyedik.

Zverev, aki idén májusban hatodik ATP Masters 1000 címét szerezte meg Rómában, jelenleg 19-1-es mérleggel rendelkezik az idei év nyitómérkőzésein.

A német játékos mindkét első adogatójátékában egy-egy bréklabdát hárított Griekspoor ellen, és később egy szettlabdát is megmentett 4-5-nél. Ezt követően egyre jobban ráérzett a játékra, és a szettlabda hárításától kezdve 16 pontot nyert sorozatban az adogatásával, hogy lezárja az első szettet és gyorsan kezdje a másodikat.

„Az utóbbi néhány mérkőzésünk mindig hosszúra nyúlt, 7-6 az ötödikben [Roland Garrosban], 7-6 a harmadikban [Sanghajban] is” – mondta Zverev, aki az elmúlt öt meccsén hat rövidítést nyert a holland ellen. „Örülök, hogy ma nem ment ilyen messzire. Az első meccshez képest ez egész jó volt tőlem.”

„Nagyon gyors pálya. A leggyorsabbak egyike, amelyen valaha játszottam. Az elején meg kellett találnom a ritmust, de örülök, hogy végül sikerült nyernem,” tette hozzá a német, aki hasonló beltéri körülmények között reméli a sikert a következő hónapban a Nitto ATP-döntőn. „Ha megtalálom a ritmust, imádom a gyors pályákat, mert ez illik a játékomhoz.”

Zverev egyetlen bréklehetőségét kihasználva 4-2-re vezetett a második szettben, és ezt az előnyt higgadtan meg is tartotta, 86%-os első adogatás-pontaránnyal. Mindkét játékos az adogatásaik több mint 80%-át megnyerte a mérkőzésen az Infosys ATP Stats adatai szerint.

A világranglista 3. helyén álló Zverev legközelebb a francia Arthur Filsszel találkozik a negyeddöntőért.

A 20 éves játékos legyőzte Marin Cilicet és Jan-Lennard Struffot, és ezzel megszerezte első főtáblás győzelmeit a Rolex Paris Masterson.

Zverev és Fils ebben a szezonban már két meccset játszottak egymás ellen, Zverev nyert a hallei füvön, míg Fils Hamburgban, salakon győzött – mindkét mérkőzés háromszettes volt.

Into the next round 🙌@AlexZverev wins the battle v. Griekspoor in straight sets to advance in Paris!@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/u63KxdtaVb

— ATP Tour (@atptour) October 30, 2024