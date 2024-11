Zverev kiváló formában és magabiztos győzelemmel nyitott Torinóban

Alexander Zverev megkezdte a harmadik Nitto ATP Finals trófeája felé vezető útját egy magabiztos győzelemmel.

A második kiemelt Zverev 6-4, 6-4 arányban győzte le Andrey Rublevet, ezzel elindítva menetelését a szezonvégi tornán Torinóban.

Two-time former champion @AlexZverev kick-starts his campaign in Turin in fine fashion! #NittoATPFinals pic.twitter.com/TCR8yiYE2F

Eyes on the prize 💎

Zverev, aki 2018-ban és 2021-ben is elhódította már a címet, magabiztosan tartotta magát Rublev gyors kezdése ellenére, és mindössze 72 perc alatt megszerezte az idei 67. győzelmét.

„Úgy éreztem, nagyon stabilan játszottam” – mondta Zverev, aki ezzel 15-9-re javította mérlegét a Nitto ATP Finalson. „Itt bárki ellen a legjobbadat kell nyújtani, hogy esélyed legyen, szilárdnak és mentálisan erősnek kell lenned. Úgy érzem, ma sikerült ezt elérnem, jól kihasználtam a lehetőségeimet, és természetesen boldog vagyok ezzel a győzelemmel.”

Zverev 2019-ben az első játékos lett, aki legyőzte Novak Djokovicot, Rafael Nadalt és Roger Federert a Nitto ATP Finals során. A 2024-es kiadás az első alkalom 2001 óta, hogy egyikük sem vesz részt a szezonvégi tornán.

„A figyelem idén végig Carlos [Alcaraz] és Jannik [Sinner] felé irányult” – mondta Zverev, amikor a helyzetről kérdezték. „Megérdemlik, hiszen mindketten két Grand Slamet nyertek.”

„Ez normális a sportban: egyszer mindenki visszavonul, és új játékosok lépnek színre. Nagyszerű csapatunk van, Jannikkal és Carlossal az élen. Úgy gondolom, jobb évük volt, még akkor is, ha én vagyok a világranglista második helyezettje. A mércét ők állítják.”

Miután 7-3-ra javította kettejük mérlegét, Zverev legközelebb Casper Ruud ellen folytatja a harmadik világbajnoki címéért folyó küzdelmet, aki meglepetésre simán legyőzte a harmadik kiemelt Carlos Alcarazt a John Newcombe Csoportban korábbi találkozóján.

Three-Peat Hunting 💪

2x #NittoATPFinals champion Zverev kicks off his bid for a third title with a 6-4 6-4 win over Rublev! pic.twitter.com/N2sTeSSHkz

— Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2024