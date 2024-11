Zverev ellenállhatatlan módon hódította el a párizsi trófeát

Alexander Zverevnek esze ágában sem volt esélyt adni a francia tündérmesének a Rolex Paris Masters versenyén. A 27 éves játékos a saját történetét akarta elmesélni.

It’s 7⃣th Masters 1000 crown for @AlexZverev as he defeats Humbert 6-2 6-2! #RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/wkd5tYKFFj

Zverev minden szempontból könyörtelen volt, különösen saját adogatásainál, amelyek során mindössze öt pontot vesztett az Infosys ATP Stats adatai szerint.

„Tudtam, hogy ilyen játékra lesz szükségem ma a győzelemhez” – mondta Zverev, aki immár 23-13-as mérleggel rendelkezik a Tour-szintű döntőkben. „Ugo egy elképesztő játékos, de itt, Párizsban még jobban játszik, mint általában, és ezt tudtam. Amint a közönség is belelendül, nehéz lesz. Ezért meg kellett akadályoznom ezt a lendületet már az elején, és sikerült is, aminek nagyon örülök.”

„Nem volt százszázalékosan biztos, hogy visszatérek erre a szintre a két évvel ezelőtti Roland Garros után, amikor lényegében minden lehetséges dolgot eltörtem a bokámban. Ezért különösen sokat jelent számomra, hogy itt, Párizsban nyertem. Biztos vagyok benne, hogy azoknak is, akik mellettem állnak, mert rengeteget tettek értem.”

A tornának helyet adó Accor Arena 39. és egyben utolsó alkalommal adott otthon a párizsi versenynek, mielőtt a La Défense Arénába költözne. Zverev pedig a második német lett, aki győzni tudott Párizsban Boris Becker után.

Ez volt Zverev második tornagyőzelme 2024-ben és a 66. győzelme az évben (66-20). Ezzel megelőzte a világranglista éllovasát, Jannik Sinnert (65-6).

Zverev, aki most második kiemeltként lép majd pályára a Nitto ATP Finals tornán, harmadik címét szeretné megszerezni az év végi torinói tornán, amelyet november 10. és 17. között rendeznek meg.

A dominant Performance by @AlexZverev 🎾🏆

Zverev saved his best till last with a 9.46 #PerformanceRating in the final 🔥#TennisInsights | @atptour | @RolexPMasters pic.twitter.com/ExjEVaJWAz

