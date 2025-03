Zverev búcsúzott Indian Wellsben, egyre távolabb a világelsőség

Senki sem veri meg Tallon Griekspoort hatszor egymás után, legalábbis Alexander Zverev biztosan nem.

A lenyűgöző Coachella-völgyben a világranglista 43. helyén álló holland játékos meglepetést okozott az Indian Wells-i BNP Paribas Open első kiemeltje, Alexander Zverev ellen, és 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4)-re győzött.

Griekspoor az előző öt mérkőzését elvesztette Zverev ellen, ezek közül négyet a tavalyi évben. Egyik veresége a Roland Garroson különösen fájdalmas volt, mivel az ötödik szettben két brékelőnyből bukta el a meccset.

Ezen kívül 18 alkalommal próbálkozott már Top 5-ös játékos legyőzésével – sikertelenül. (A 28 éves holland azonban idén Dubajban már legyőzte a világranglista hatodik helyezettjét, Daniil Medvedevet, négy meccslabdát hárítva.)

Most azonban mindkét rossz sorozata megszakadt.

„Ez egy mentális csata volt” – Griekspoor

Griekspoor számára hatalmas jelentősége volt ennek a győzelemnek.

„A Roland Garroson összetört a szívem” – mondta megkönnyebbülten a pályán. „Ötször kaptam ki tőle tavaly, mindegyik szoros volt, mindig voltak esélyeim, így időbe telt, míg végre sikerült győznöm. Ez egy mentális csata volt.”

A döntő szettben Zverev korán brékhátrányba került, de visszazárkózott, és 5-5-nél újra szorossá tette a mérkőzést. Egy kulcsfontosságú pillanatban azonban egy ejtést követően rossz helyzetbe került, így Griekspoor újabb lehetőséget kapott a brékre. Zverev ugyan először hárította a bréklabdát, de végül Griekspoor 6-5-re ellépett.

When you get the biggest win of your career 🥹

A német játékos a mérkőzés után elismerte, hogy nem játszott a legjobb formájában:

„Mindig küzdök ellene, komplikált ellenfél számomra. Bár legtöbbször nyertem ellene, azok is szoros meccsek voltak. Most jól játszott, ez nem kérdés, de nekem is magamba kell néznem. Egyáltalán nem ott vagyok, ahol szeretnék lenni”– nyilatkozta Zverev a TENNIS.com-nak.

Griekspoor döntő szett tie-breakben zárta le a mérkőzést

Griekspoor támadó játéka a következő gémben is meccslabdákhoz vezetett, de öt lehetőséget is kihasználatlanul hagyott. Így döntő szett tie-break következett, ahol 3-3 után újra kiélezett küzdelem alakult ki.

4-4-nél Zverev rontott egy tenyerest, Griekspoor pedig kihasználta az esélyt. Egy erős adogatás után újabb két meccslabdát szerzett, és végül az elsőt kihasználva győzött, miközben a Stadium 1 közönsége állva tapsolt a három óra hét perces csata végén.

Griekspoor a következő körben Giovanni Mpetshi Perricard ellen játszik, miután két egymást követő tornán is kiejtette az első kiemeltet.

The Moment Griekspoor claimed his first Top 5 win 💪 After 3 hours and 7 minutes he claims the biggest win of his career 🎉

A francia szervagép Marozsán Fábián ellen jutott tovább, miután az első szett megnyerését követően a magyar játékos sérülés miatt kénytelen volt feladni a találkozót.

Medical time out for Fabian Marozsan. Looks like an issue with his ankle/foot area. Mpetshi Perricard to serve next at 3-3.

„Egyszerűen borzalmasan játszom” – Zverev

Zverev jelenleg 625 ponttal előzi meg Carlos Alcarazt az ATP-ranglistán, de kérdéses, hogy Miamiban is ő lesz-e az első kiemelt.

Amikor arról kérdezték, hogy gondolt-e a világelsőségre Jannik Sinner távollétében, a német játékos így válaszolt:

„Az elején még igen, de most már kevésbé, mert egyszerűen borzalmasan játszom.”

Az Australian Open-döntő elvesztése óta négy tornán indult, de egyiknél sem nyert kettőnél több mérkőzést.

Három vereséget szenvedett az utóbbi négy meccsén, méghozzá nála jóval hátrébb rangsorolt ellenfelek ellen:

Francisco Comesaña (világranglista 86.) – Rio de Janeiro

Learner Tien (világranglista 83.) – Acapulco

Tallon Griekspoor (világranglista 43.) – Indian Wells

„Először a saját játékomat kell megtalálnom, mielőtt a világelsőségen gondolkodom. Ahhoz, hogy világelső legyek, tornákat kell nyernem. Jelenleg viszont az első vagy a második körnél sem jutok tovább” – mondta Zverev.