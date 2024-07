Zverev a komoly székbírói hiba ellenére is továbbjutott

Alexander Zverevnek le kellett győznie Hugo Gastont, és túl kellett tennie magát egy hatalmas bírói hibán is.

Nagyon stabil teniszt kellett játszania ahhoz, hogy bebiztosítsa a helyét a 2024-es Hamburg Open negyeddöntőjében, de ez sikerült neki.

A német egész évben kiválóan teniszezett. Összességében egy elképesztő éve van, és 2018 óta nem aratott annyi győzelmet, mint idén.

Idén minden bizonnyal a legjobb szintjén játszik, amit a Roland Garroson való döntőbe jutásával mutatott meg leginkább.

Ez pedig jól mutatja, hogy milyen erős tud lenni salakon, és ezt a héten Hamburgban, a szülővárosában megrendezett ATP 500-as tornán is bebizonyítja, nem sokkal a térdsérülését követően.

Zverev a Norrie elleni wimbledoni mérkőzésen szedett össze egy térdsérülést, ami bonyolultabbnak bizonyult, mint amilyennek elsőnek tűnt. A hamburgi nyitógyőzelme után megerősítette, hogy nem volt biztos benne, hogy az első körös meccsét végig bírja, de végül mégis játszott, és ugyanez igaz volt a második fordulós összecsapására is.

Gaston egy nagyon trükkös ellenfél, mert sokféle ütést szeret alkalmazni, például ejtéseket. Zverev az egyik legmagasabb játékos a mezőnyben, de a méretéhez képest nagyon gyors.

A bíró, Alison Hughes egy egyértelmű kétszer pattanást ítélt érvényesnek Gaston részére. Ez pedig sokba került, mert a francia nem csak a pontot nyerte meg ezzel, hanem a nyitószettet is. Ki tudja, mi történt volna ezután?

Gaston számára nem idegenek a pályán zajló viták. A közelmúlt egyik legnagyobb büntetését kapta, mert többször is csalt a meccsei alatt. Ahogy a visszajátszás is mutatta, a labda nagy valószínűséggel kétszer pattant le. A francia játékos pedig nagyon valószínű, hogy tisztában volt ezzel.

One or two bounces? 🤔#HamburgOpen pic.twitter.com/emcYwDXNRH

— Tennis TV (@TennisTV) July 18, 2024