Zverev a címvédővel csap össze, hazai reménység juthat fináléba Párizsban

Alexander Zverev a Rolex Paris Masters tornán Stefanos Tsitsipas legyőzésével megszerezte karrierje 20. ATP Masters 1000-es elődöntős szereplését, ezzel egyúttal a görög játékos Nitto ATP Finals reményeit is szertefoszlatta.

„Úgy éreztem, hogy végig nagyon magas szinten játszott” – mondta Zverev. „Forrón kezdett, több esélye is volt, hogy elvegye az adogatásom a mérkőzés elején. Talán nem konkrét bréklabdák szintjén, de játéklehetőségekkel igen. Aztán belejöttem a mérkőzésbe, megtaláltam a ritmusom, egyre kényelmesebben éreztem magam, és örülök a győzelemnek.”

Milestone Sascha 🎉 2⃣0⃣ 🎉@AlexZverev becomes the 8th player to reach 20 ATP Masters 1000 semi-finals in series history, defeating Tsitsipas 7-5 6-4! #RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/IR2V4r2Dk7

