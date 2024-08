Profi zsebmetszők „fosztották ki” az Arsenal játékosait

Az Arsenal csapatát profi zsebmetszők „fosztották” ki. A focisták szerencséjére, Mikel Arteta állt a „bűncselekmény" hátterében.

A jelek szerint Mikel Arteta mindent elkövet azért, hogy tanítványai, az Arsenal játékosai aranyérmet szerezzenek az új PL-szezon során. A legutóbb a bajnok ManCity mögött mindössze 2 ponttal lemaradó Ágyúsok mestere híres arról, hogy nem a megszokott módszereket alkalmazva motivál, vagy tanít.

A The Athletic számolt be arról, hogy ebben a holtszezonban is előhúzott váratlan trükköt a zsákjából. Méghozzá profi zsebesek alkalmazásával, akik aztán az óvatlan keret tagjainak telefonjait, tárcáit tulajdonították el egy csapatebéd során.

🚨🚨| Mikel Arteta brought in professional PICKPOCKETS during a dinner with Arsenal players. 🍽️😳

These pickpockets went around taking phones, wallets, etc. After the meal, Arteta asked the players to empty their pockets, revealing several missing items.

— CentreGoals. (@centregoals) August 8, 2024