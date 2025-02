Zöld utat kaphat a Barcelona

Úgy tűnik, a Blaugrana megoldást talált a Vitor Roque körüli átigazolási mizériára.

A Barcelona kétségbeesetten próbálja lezárni Vitor Roque Palmeirasba való szerződését még a brazil átigazolási időszak vége előtt, amely február végén zárul.

A Blaugrana azonban most mégis talált egy megoldást a problémára.

Miután a Barca 25 millió eurós díjban állapodott meg, hétfőn már csak az utolsó részleteket kellett volna rendezniük, ekkor azonban a Palmeiras visszalépett az üzlettől.

Ezt azonban a katalánok az átigazolási időszakon kívül nem tudják megtenni, még akkor sem, ha idő előtt felbontanák a játékos kölcsönszerződését a Real Betisszel.

🚨 BREAKING: FIFA gives the approval to Barcelona for the sale of Vitor Roque.

