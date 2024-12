Zokogva búcsúzott a Sevilla legendája

Jesús Navas utolsó mérkőzését játszotta hazai közönség előtt. Könnyeivel küszködve köszönt el a Ramón Sánchez Pizjúantól.

A spanyol labdarúgás ikonikus alakja nem is olyan rég életre szóló szerződést kötött az andalúz gárdával, azonban annak a pályára szóló része csak 2024 decemberéig szólt.

Navas akkor kijelentette, krónikus csípőfájdalmai miatt nem játszik tovább és az év végén biztosan visszavonul az aktív labdarúgástól.

Mivel a naptári év utolsó fordulójában idegenben – a Real Madrid vendégeként – lép pályára a Sevilla, így a klublegenda soha többet nem futballozhat a hazai Ramón Sánchez-Pizjuán közönsége előtt.

A találkozót megelőzően csapattársai és a Celta Vigo labdarúgói is sorfalat álltak a Manchester Cityt is megjárt védőnek, aki gyermekei kezét fogva sétált ki a gyepre.

A LEGEND. ❤️

🌟 The Sánchez-Pizjuan says goodbye to @JNavas. pic.twitter.com/TIJx1dy7N4

— LALIGA English (@LaLigaEN) December 14, 2024