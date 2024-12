Zidane csak két felkérés esetén térne vissza az edzősködéshez

Hónapok óta több klubbal is összehozták a francia trénert, aki azonban csak két állásajánlatra mondana igent.

A MARCA információi szerint az elmúlt másfél évben Zidane visszautasította az olyan top klubok ajánlatait, mint a Manchester United, a Juventus, a PSG és a Bayern München, valamint a nemzeti csapatok kapitányi posztjait is.

Ugyanis továbbra is csak két munkát lenne hajlandó elvállalni:

A Real Madrid vagy a francia válogatott irányítását.

Ismerve a jelen helyzetet így egyhamar nem láthatjuk kispad előtt sétálni.

Hiszen ugyan sokáig folytak a találgatások Carlo Ancelotti jövője miatt, de jelen állás szerint az olasz mester kitölti majd a 2026 nyaráig szóló szerződését. Zidane tisztában van azzal, hogy a pozíció jelenleg foglalt, és jelenleg nem valószínű, hogy visszatér Madridba.

Zidane Franciaország irányítására is vágyik, de azt is tudja, hogy Didier Deschamps szerződése is 2026 nyaráig, vagyis a világbajnokság végéig szól. Minden probléma ellenére, itt is valószerűtlen a váltás.

Zidane így egyelőre türelmes, várja a megfelelő alkalmat. Talán az is elképzelhető, hogy bővíti majd a lehetséges csapatok körét.