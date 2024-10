Zátonyra futott az egykori liverpooli középpályás karrierje

Naby Keita a több játéklehetőség reményében tért vissza Németországba. Csalódnia kellett.

Keita 2018-ban igazolt a Liverpoolhoz, kimondottan magas, 48 millió fontos átigazolási díjért. Jürgen Klopp vele akarta megerősíteni a középpályát. A korábban az RB Leipzignél dinamikus, keményen dolgozó, mélyen játszó irányítóként ismert Keitával szemben komoly elvárásokat támasztottak.

Az Anfielden eltöltött időszakát azonban sérülések sújtották. Teljesítmény elmaradt a várakozásoktól. 2023 nyarán visszatért Németországba a Werder Bremenhez.

Naby Keita: “I had the option of extending my stay at Liverpool but, after five years, I wanted to get more playing time elsewhere.”

“Liverpool is a family and you never walk alone. My aim was to fulfil my childhood dream of winning titles.” (@ed_aarons) pic.twitter.com/1aKCANSEKi

