Zárul a BL-ligaszakasz: íme a 18 meccses szerdai program

A Liverpool az első helyért, a Manchester City a kiesés elkerüléséért küzd. Ezeket a meccseket közvetíti a televízió.

Egy időben, szerdán 21 órától rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulóját, melynek Szoboszlai Dominik csapata, az éllovas Liverpool és a második helyezett FC Barcelona vághat neki úgy, hogy már biztosan nyolcaddöntős. Előbbi a PSV Eindhoven vendége lesz, utóbbi pedig az Atalantát fogadja. A holland csapatnak vélhetően játszania kell majd a folytatásban a legjobb 16 közé jutásért, az olasz együttes viszont akár közvetlenül is biztosíthatja helyét a nyolcaddöntőben.

A 2023-as BL-győztes Manchester Citynek még azért is küzdenie kell, hogy ne essen ki, a címvédő Real Madrid pedig várhatóan plusz körre kényszerül majd. A nyolcfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdenek majd meg a 16 közé jutásért.

