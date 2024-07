Yamal újabb rekordjai

A Barcelona sztárja ezúttal Pelé elődöntős csúcsát is megdöntötte, később pedig a hőn áhított gól is összejött.

Lamine Yamal szenzációs teljesítményt nyújt az Eb-n. A Barcelona ifjú titánja már három gólpasszt is kiosztott, emellett pedig több rekordot is megdöntött.

A keddi elődöntőben megint két csúcsot átadott a múltnak.

Yamal előtt soha senki sem szerepelt még Eb- vagy vb-elődöntőben ilyen fiatalon, hiszen a fiatal spanyol szélső 16 éves és 362 napos az elődöntő napján.

