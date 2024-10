„Yamal-t jobban kedvelem Viniciusnál, mert olyan higgadt, mint Messi”

A 2008-ban Eb-t nyerő spanyol válogatott játékosa, a Villarreal klublegendája, Marcos Senna nyilatkozott a jelenkor két kiemelkedő képességű szélsőjéről.

Sok más korábbi játékos után Marcos Senna sem győzte dicsérni Lamine Yamal kvalitásait. A Villarreal egykori középpályása – aki a spanyol válogatottal Eb-t is nyert – a Mundo Deportivónak beszélt arról, mit gondol Yamalról. És azt is kiderült, hogy jobban kedveli a világ jelenlegi egyik legjobbjánál, Vinicius Jr.-nál is.

„Mindketten fantasztikusak, de személy szerint én Lamine-t jobban kedvelem. Méghozzá a higgadtsága miatt. Amikor a Messi – Cristiano kérdéskörben kérdeztek, mindig Lionelt mondtam, a pályán mutatott nyugalma, higgadtsága okán. Emellett nagyobb ráhatása volt a játék összképére, passzaiban több volt a variáció, meg a játéka egészében is.”

⚽️"Me gusta más Lamine Yamal que Vinicius" 🗣️Marcos Senna, exjugador del Villarreal, asegura que le gusta más el jugador del Barcelona que el del Madrid porque tiene "la pausa de Messi".#LamineYamal #Vinicius https://t.co/2UbGVTxLG3 — Elimparcial.es (@elimparciales) October 3, 2024

A Villarreal legendája persze nem volt rest dicsérni Vinicius Jr.-t sem, miközben tovább magasztalta a Barcelona tinijét.

„Egyik-másik passzával teljesen lenyűgöz. A minap adott egy olyan zsugát Rodrygónak, mint amilyeneket Modric szokott kiosztani.”

Viszont Lamine jobban lő, és számomra egy-az-egy ellen is meggyőzőbb. Ha Vinicius sebességét birtokolná, tökéletes labdavezetése és cselkészsége lenne.

Nem véletlenül említette meg Modric nevét sem a Sárga Tengeralattjáró nagykövete.

„Ha bárkit magunkhoz édesgethetnék a Real Madridból, azt hiszem Modricot választanám. Náluk mindenki világsztár, de lenne, aki nem passzolna a mi rendszerünkbe. Modric viszont telitalálat lenne, hiába 39 éves. Ő az a típusú játékos, aki ha nem ér labdába, akkor is hatással van a játékra, és jobbá teszi a csapatát. Óriási rajongója vagyok. Ahogy Rodrygónak is.”

Senna az Aranylada-szavazásnál sem feledkezett meg Viniről.

„Figyelembe véve az idei szezonját, Vinicius Jr. jogosan van ott a Top 3-ban. Ugyanez igaz Rodrira is, aki a City és a spanyol válogatott sikereinek a motorja volt.”

Ha már spanyol sikerek, Senna diplomatikusan kikerülte a 2024-es aranyérmes gárda összevetését a saját nevével is fémjelzett 2008-as alakulatéval.

„Ha a 2008-as aranyérmesek összecsapnának a 2024-es győztesekkel, talán egy döntetlent össze tudnánk hozni. Viccet félretéve, különböző érákról beszélünk, felesleges hasonlítgatni. A mostaniak megérdemelten nyertek, legyőzték a legfőbb riválisaikat, nagy nemzeteket, és a döntőben Anglia is fejet hajtott a tudásuk előtt. Éppen ezért, én nem szeretem az ilyen összevetéseket, a múlt maradjon a múltban. A mi időnk letelt.”