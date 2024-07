„Most dumálj!” – szúrt vissza szemtelenül Yamal

A spanyol válogatott 2-1-re legyőzte Franciaországot a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság müncheni elődöntőjében. A mérkőzés előtt Adrien Rabiot azt mondta: „ha Lamine Yamal Eb-döntőt szeretne játszani a spanyol válogatottal, sokkal többet kell tennie ellenünk, mint idáig a tornán. Olyan nyomás lesz rajta, hogy nem fogja jól érezni magát.”

Az elődöntő előtti délelőtt a spanyol titán Instagram-sztoriban reagált:

„Csendben lépj, és csak akkor beszélj, amikor mattot adsz!” – állt a történetben.

🗣️ Adrien Rabiot before the match: „If Lamine wants to play in the final he will have to do more things than he has done so far.”

Lamine Yamal on IG this morning: pic.twitter.com/sC2aCrMlR5

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 9, 2024