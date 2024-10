Yamal: Nem voltam elégedett, sokat és többet várok magamtól

Az ifjú középpályás kifejtette, minek szólt a frusztrációja a hétvégi bajnokin, amikor Hansi Flick lecserélte őt.

Lamine Yamalt először cserélte le a szezon során Hansi Flick spanyol bajnoki mérkőzésen. A fiatal középpályás – aki remek idényt fut, már 4 gólja és 5 gólpassza van – 67 percet töltött a pályán az Aláves elleni hétvégi mérkőzésen, melyet 3-0-ra megnyert a Barcelona. A zseniális tehetség hiába még csak 17 éves, már most vérprofi a hozzáállása a labdarúgáshoz, ezt meg is mutatja, egy-egy gyengébb meccs után tett nyilatkozata.

„Nem voltam elégedett a teljesítményemmel, többet és sokat várok magamtól. Nem a csere miatt voltam dühös, hanem magam miatt, de ezt mondtam az edzőnek is. Hansi sok tanácsot ad nekünk, sokat foglalkozik velünk fiatalokkal, de ugyanez igaz a rutinosabb játékosokra is. Jól kijövünk az öltözőn belül, ha pedig valakinek rosszabb napja van, vagy hullámvölgybe kerül, a csapat egy emberként segíti” – nyilatkozta Yamal, aki a Radio Nacionalnak adott interjújában beszélt az édesanyjáról is.

„Ha valakire szükségem van egy kis lelki támogatásért, édesanyámat hívom. Mindig vele beszélem meg az ilyen dolgokat, sokszor felhív edzés előtt és esténként is. Persze ott vannak a barátaim, az életem mindennapi részét velük töltöm, de örülök, hogy ilyen jó a családom” – mondta a 17 esztendős középpályás, aki már korábban leszögezte, hogy az anyukája mindig igyekszik őt a földön tartani. Teszi ezt rendszerint azzal, hogy átlagos napi feladatokat ad a fiának, ami nem engedi elszállni őt.

