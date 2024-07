Yamal meg akarta „trollkodni” Kylian Mbappét az Eb-elődöntő után

A történetben Yamalon kívül egy maszk, egy UEFA-tisztviselő és egy rajzfilmfigura szerepel az újságírók mellett

Hogy jó vicc lett volna vagy sem? Ezt mindenkinek a vérmérsékletére bízzuk. Mindenesetre az UEFA hivatalnoka megakadályozta a poén „elsütésében” a spanyol titánt az Eb-elődöntő után.

Az egyik újságíró telefonjával készített felvételén látszik, hogy a mixed zónába érve az UEFA embere elvesz Yamaltól egy maszkot, amelyet viselni akart az interjúk során.

A maszk, a népszerű animációs film a Tini Nindzsa Teknőcök egyik szereplőjét, Michelangelót ábrázolja. Ő egyébként a csapat felelőtlen és kalandvágyó mókamestere.

Hogy mennyire lett volna jó móka az „maszkos interjú” nem tudni. Azt sem, hogy mennyire vette volna magára Kylian Mbappé mindezt. Hiszen a francia csatárt tréfásan nindzsa teknősnek is becézik, mert sokak szerint valóban hasonlít a rajzfilmfigurákra.

A Barcelona-Real Madrid ellentéten mindenesetre nem javított, de érdemben nem is rontott volna a „tréfa”.

Valószínűleg Kylian Mbappé véleménye sem változik majd meg emiatt Yamalról. Hiszen a francia csatár már több hónapja úgy nyilatkozott, hogy az idei Golden Boy-díjat, amit a legjobb ifjú labdarúgónak ítélnek, már most odaadná Yamalnak.

