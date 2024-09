„Ha meg akarnak ölni, itt vagyok” – Yamal mamája halálos fenyegetéseket kapott

A Barca-sztár édesapját ért késes támadás után ezúttal nagymamáját találták be a rosszakarók.

Lamine Yamalék családját augusztusban rázta meg a hír, hogy Mounir Nasraouit megkéselték egy, a matarói Rocafonda-negyedben található parkolóban.

A férfi szerencsére túlélte a szúrásokat, és a négyből három elkövetőt már le is csukták. Nasraoui édesanyja most arról számolt be az Espejo Publico Sport által is átvett cikkében, hogy a fiát ért támadás óta alig bír enni és félelemben él, ami miatt unokájához költözik.

Yamal jelenleg Sant Joan Despíben él unokatestvérével, a Barcelona edzőközpontjához közel.

Az asszony azt állítja, hogy ő is kapott már halálos fenyegetéseket.

„Az emberek, akik lecsaptak a fiamra azt mondták, én is megjárhatom. Ha meg akarnak ölni, itt vagyok” – mondta Fatima.

A remek formában lévő Yamal azért is komoly kritikát kapott, hogy az Eb-n, ahol nagyban hozzájárult a spanyolok végső győzelméhez, a guineai és a marokkói zászlót is feltüntette a cipőin.

A mama szerint az afrikaiaknak nem tetszett, hogy az Atlasz Oroszlánjai helyett Spanyolországot képviseli a sztár.

„Az unokám itt született, itt élt és tanult. Ez a gyerek spanyol, nem marokkói, értik amit mondok? A fiamnak semmi köze nem volt a választásához” – tette hozzá a mama.