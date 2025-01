Yamal ismét a csapattal edzett

Lamine Yamal belekacsint a kamerába. Így kezdődött az FC Barcelona csütörtöki edzésvideója. Ebből pedig kiderülhetett, hogy a 17 éves játékos sérülése a vártnál gyorsabban gyógyult.

Amilyen rosszul fejeződött be az óév a regisztrációs ügy miatt a Barcának, annyira jól kezdődött. Vagyis Hansi Flicknek végre akadt oka az örömre is.

A 17 éves szélső december 15-e óta kényszerült pihenésre, miután a Leganes elleni meccsen a jobb bokája megsérült.

Az első diagnózisok szerint három-négy hét pihenő várt rá, de úgy tűnik, hogy nem kellett hozzá 20 nap sem és már visszatérhetett a munkába.

Mindez ígéretes Hansi Flick számára. Aki abban reménykedhet, hogy Yamal bevethető lesz már a Spanyol Szuperkupa négyes döntőjében. Ahol a Barcelona január 8-án Jeddában lép pályára a fináléba kerülésért az Athletic Bilbao ellen.

Persze ez azért nem vehető készpénznek, hiszen egy hét alatt még sok minden történhet.

Az viszont biztos, hogy feleslegesen nem fog kockáztatni a német tréner, így a Barcelona idei első mérkőzésén az UD Barbastro elleni január 4-ei Király Kupa találkozón biztosan nem játszik.

