Xavi menthetné meg a Unitedet? Reagált a Barca-legenda!

A Barcelona legendája, Xavi megszólalt a Manchester United kapcsán, miután olyan hírek láttak napvilágot, hogy az INEOS az elmúlt hetekben kapcsolatba lépett a katalánok korábbi edzővel.

Xavi a tavalyi szezon végén távozott szeretett klubjától, a Barcelonától, és azóta nem vállalt új munkát.

Mivel azonban Amorim jelenleg küszködik az Unitednél, ismét felmerült Xavi neve a Premier League-klubbal kapcsolatban. A Barcelona legendája ugyanakkor már világossá tette véleményét a csapatról és annak jelenlegi helyzetéről.

A spanyol Relevo beszámolója szerint több klub – köztük a United – is megkereste Xavit a szezon során, de ő továbbra is élvezni akarja alkotói szabadságát.

Xavi nagyra értékeli a Unitedet. Ezt az is bizonyítja, hogy még 2023-ban, a Barcelona és az angol csapat Európa-liga-párharcát követően méltatta a klub fejlődését.

🚨Xavi Hernández is OPEN to a move at Old Trafford if Manchester United decide to sack Ruben Amorim. #MUFC [@relevo] pic.twitter.com/z7rVM9veRR

— Manchester United Forever (@Utd_Forever7) February 25, 2025