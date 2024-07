Xander Schauffele második Major-golftornáját nyerte idén

Az amerikai Xander Schauffele nyerte meg vasárnap az év negyedik, egyben utolsó Major-golftornáját, a British Opent.

A 30 éves játékos a skóciai Troonban rendezett, 17 millió dollár összdíjazású versenyen az utolsó nap nyújtott nagyszerű játékának köszönhetően diadalmaskodott. Schauffele 65 ütésből teljesítette a 18 szakaszt és összességében 275 ütéses eredménnyel zárt az élen, két ütéssel megelőzve honfitársát, Billy Horschelt és az angol Justin Rose-t.

Only one golfer won two majors this year and his name isn’t Scottie Scheffler

Xander Schauffele májusban, a PGA Championshipen szerezte meg karrierje első Major-trófeáját, mostani sikeréért pedig 3,1 millió dollárt kapott.

Before this year, Xander Schauffele had never won a major championship.

Now, he’s won two majors in the last three months 🏆🏆 pic.twitter.com/l1Js6bIU9X

— ESPN (@espn) July 21, 2024