Az első körben búcsúzott a női címvédő

A címvédő Marketa Vondrousova a nyitókörben búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságon, a füves pályás Grand Slam történetében legutóbb 30 évvel ezelőtt esett ki ilyen korán az aktuális női bajnok.

A cseh Vondrousova 67 perc alatt 6:4, 6:2-re kikapott a világranglistán 83. spanyol Jessica Bouzas Maneirótól kedden, a centerpályán.

A 21 éves spanyol teniszező karrierje mindössze harmadik főtáblás győzelmét aratta, mindezt úgy, hogy mind az öt bréklabdáját pontra váltotta cseh riválisával szemben. Maneirónak ez volt pályafutása legnagyobb sikere, ugyanis korábban még sosem tudott nyerni top 40-es játékos ellen.

The win of her life ✨

21-year-old Jessica Bouzas Maneiro beats defending champion Marketa Vondrousova 6-4, 6-2 on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/16PSpOvi0I

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024