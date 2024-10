Wimbledon is bevezeti az elektronikus vonalbíró rendszert

A vonalbírók eltűnnek Wimbledonból is, mivel az All England Club úgy döntött, hogy 2025-től elektronikus vonalbíró rendszert vezet be.

A technológia minden selejtező és főtáblás mérkőzésen alkalmazva lesz, és helyettesíti azokat a bírókat, akik a „kint” és a „hibás” döntésekért voltak felelősek.

Wimbledon lépését az ATP döntése kényszerítette ki. Az ATP ugyanis 2025-től az elektronikus vonalbíró rendszer használatát fogja bevezetni a férfiak versenyében a nagyobb pontosság és következetesség érdekében.

A női WTA Tour is ugyanebbe az irányba halad, és mivel az Australian Open és az US Open már 2021-ben, illetve 2022-ben bevezette az elektronikus vonalbíró rendszert, Wimbledon kockázatot vállalt azzal, hogy nem követi a többi verseny példáját.

„A döntést, hogy bevezessük az élő elektronikus vonalbíró rendszert Wimbledonban, egy jelentős mérlegelési és konzultációs időszak után hoztuk meg” – mondta az All England Club vezérigazgatója, Sally Bolton.

„Miután átvizsgáltuk a Bajnokság során végzett tesztelés eredményeit, úgy gondoljuk, hogy a technológia elég robusztus, és eljött az idő, hogy megtegyük ezt a fontos lépést a bíráskodás maximális pontosságának érdekében.”

„A játékosok számára ugyanazokat a körülményeket fogja biztosítani, amelyeket több más eseményen is tapasztaltak az ATP Tour során.”

„Nagyon komolyan vesszük a hagyomány és az innováció egyensúlyának fenntartásáért viselt felelősségünket Wimbledonnál. A vonalbírók évtizedek óta központi szerepet játszanak Wimbledon bíráskodási rendszerében, és elismerjük értékes hozzájárulásukat, valamint megköszönjük elkötelezettségüket és szolgálatukat.”

Változások a döntők időpontjában is

Jelentős változás lesz a döntő hétvégi menetrendjében is. A hölgyek és férfiak egyéni döntősei már nem helyi idő szerint 14:00 órakor fognak pályára lépni.

A jövőben az egyéni döntők 16:00-kor kezdődnek. A férfi páros döntő szombaton 13:00-kor, míg a női páros döntő pedig vasárnap 13:00-kor veszi kezdetét.

Ez a lépés Wimbledont összhangba hozza a többi három Grand Slam tornával. A két hét küzdelem a férfi egyéni döntővel zárul.

„A döntőkben részt vevő páros játékosok nagyobb bizonyossággal számíthatnak a menetrendjükre, és a szurkolók élvezhetik a napi játékot. Ahogy a hölgyek és urak egyéni döntői felé haladunk, a bajnokainkat pedig a lehető legnagyobb globális közönség előtt koronázzuk meg” – tette hozzá Bolton.