„Életem legrosszabb napja” – Tíz perc alatt két büntetőt rontott a csatár

Nem ez volt Wilson Isidor pályafutásának legjobb mérkőzése. A francia támadó a 86., majd a 97. percben is elhibázott egy tizenegyest, a Sunderland pedig ennek is köszönhetően 0-0-t játszott Burnley-ben.

A gólnélküli végeredményhez azonban kellettek Isidor elpuskázott pontrúgásai is – vagy, ha megfordítjuk – James Trafford, a hazaiak kapusának két nagy védése.

A 24 éves támadó a 86. percben egy véleményes bírói ítélet után állhatott a labda mögé, az angol utánpótlás-válogatottal Európa-bajnok hálóőr azonban érezte az irányt és hárítani tudott.

Rövid kérdés merült fel a mérkőzésen dolgozó kommentátorokban is, melyik Sunderland-játékos végzi el az újabb tizenegyest. Némi meglepetésre ismét Wilson Isidor vállalta magára a feladatot.

Az idén már nyolc gólt szerző csatár újfent Trafford jobb oldalára célzott, a 26 éves kapus azonban a második próbálkozását is védte.

A két kihagyott büntetőt 01:00-tól és 01:38-tól tekintheti meg az alábbi videóra kattintva.

„Mindnyájan tudjátok, mennyire fontos nekem ez a klub. Szeretnék elnézést kérni a csapattársaimtól, a drukkerektől és a klubnál dolgozóktól is az este történtekért. Szégyellem magam, de megígérem, hogy erősebben térek vissza. Kedden találkozunk” – tette hozzá a korábban az orosz és a francia élvonalban is megforduló játékos.

Feel like a big slap in the face, and the worst day of my life because all of us know how i love this club. Even if only act on the pitch can make forgive, I would like to apologise on my teammates, every single fans and all the person of this club for what happened tonight. 1/2

