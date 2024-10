Wayne Rooney elárulta, szerinte ki a PL legmeggyőzőbb csapata

Nem, nem a Manchester City.

Wayne Rooney a Sky Sports ‘The Overlap’ című műsor vendége volt, melyben több témát is érintettek a beszélgetés során Gary Nevile-lel és Roy Keane-nel. A Manchester United korábbi klasszisa és a Plymouth jelenlegi edzője megnevezte azt a csapatot a PL-ből, amely szerinte a leglenyűgözőbb focit játssza. Meglepetésre pedig a Liverpoolt mondta, mindezt úgy, hogy ő ugye az Everton akadémiáján kezdte profi pályafutását. Nyilván, mint a Vörös Ördögök egyik ikonja, nem mondhatta a Manchester Cityt, mindenesetre érdekes, hogy Szoboszlai Dominik csapatát tartja eddig a legmeggyőzőbb együttesnek.

A Liverpool egyébként jelenleg vezeti a Premier League-et, az eddigi hét bajnokijából hatot megnyert. Előnye a két üldözővel, az Arsenallal és a Manchester Cityvel szemben csupán egy pont. A 38 esztendős edző szavain korábbi csapattársa, Gary Neville is meglepődött, de hozzátette, a Vörösöknek van az egyik legstabilabb védelmük a ligában.

„Az a hátsó ötös Alissonnal együtt…talán régebb óta játszanak együtt, mint bármelyik védőegység a PL-ben. Nagyon stabilak az eddigiek alapján” – mondta a Sky Sports szakértője.

Wayne Rooney arra is kitért, hogy mi a helyzet korábbi klubjával, a Manchester Uniteddel. Kifejtette, hogy míg egykori csapatában az elmúlt években mindig volt 5-6-7 vezéralkat, most egyet sem lát. Valamint kiemelte, szerinte nagyon furcsa, hogy Erik ten Hag rendszeresen váltogatja a belső védőket a mérkőzések közben, a topcsapatoknál ez nagyon ritkán, vagy inkább soha nem szokott előfordulni.

“You don’t say it you FOOL!” 😡

Safe to say, Roy is not happy with Christian Eriksen after United’s performance against FC Twente… 😬 pic.twitter.com/sK1YZKfER5

— The Overlap (@WeAreTheOverlap) October 10, 2024