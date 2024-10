Wawrinka rekordot döntött Bázelban, Berrettini hatalmasat küzdött Bécsben

Stan Wawrinka karrierje során először győzte le Adrian Mannarinót véget vetve ezzel a három mérkőzéses vereségsorozatának a francia játékossal szemben, mindezt ráadásul hazai pályán a bázeli versenyen érte el.

A hazai közönség nagy örömére Wawrinka megőrizte hidegvérét, és 6-3, 3-6, 7-5-ös győzelmet aratott, ezzel pedig a torna történetének legidősebb győztese lett.

Miután múlt héten Stockholmban bejutott az első elődöntőjébe 2023 júliusa óta, a 39 éves játékos pedig meg tudta tartani erős fedett pályás formáját, és legyőzte a világranglista 57. helyezettjét, Mannarinót.

„Mindig szoros mérkőzéseket vesztettem el [Mannarino ellen], de ez volt az első, amit hazai pályán játszottam, így azt hiszem, nektek [a közönségnek] köszönhetem, hogy ma nyertem” – mondta Wawrinka, aki eddig mindhárom korábbi találkozójukat elvesztette. „Ma sikerült türelmesebbnek lennem magammal, és akkor maradtam támadó, amikor szükség volt rá. Az ilyen nehéz győzelmek az első fordulókban azok, amelyek a legnagyobb örömet okozzák.”

„Öröm minden évben visszatérni Bázelbe. Ez az egyik oka annak, hogy folytatni akarom. Szóval szeretném megköszönni a tornának a meghívást, hogy lehetőséget kaptam a főtáblán játszani.”

Stan Wawrinka lett a legidősebb egyéni játékos, aki valaha mérkőzést nyert a bázeli tornán, megdöntve ezzel Roger Federer rekordját!

