Wawrinka és Nishikori is szabadkártyát kapott a Shanghai Masters-re

Stan Wawrinka és Kei Nishikori a pályafutásuk során elért eredményeik alapján megérdemelten kaptak szabadkártyát a közelgő Shanghai Masters-re.

A szezon utolsó előtti Masters-1000 versenyére Sanghajban kerül sor. Október 2-13-ig tart, és Novak Djokovic, Carlos Alcaraz és Jannik Sinner is szerepel a torna nevezési listáján.

A szabadkártyák lehetőséget adnak a versenyeknek további top játékosok felvételére, hogy további érdeklődést keltsenek a rajongók körében. A Shanghai Masters versenyek rendezői ezt tették azzal, hogy szabadkártyák osztottak két korábbi top 10-es játékosnak.

Wawrinka háromszoros Grand Slam-bajnok. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic és Andy Murray mellett ő volt a legsikeresebb játékos, amikor ez a négy játékos a csúcson volt.

A svájci most 39 éves, de továbbra is versenyez és küzd az ATP Touron. Bár 2024 nagy részében küzdött a győzelmekért, még mindig megcsillogtatja elképesztő tudását és fonákját.

Nishikori pályafutása úgy tűnt, hogy több mint két évvel ezelőtt egy súlyos csípősérüléssel véget ért. Rövid időre megkísérelte a visszatérést a 2023-as észak-amerikai keménypályás szezonban, de hamar visszaesett.

Nishikori azonban ismét visszatért az idei francia nyílt teniszbajnokságra, és közel három év után először játszott több tornán jelentősebb visszaesés nélkül. Az elmúlt hónapokban elért szintje lenyűgöző volt.

A 2014-es US Open második helyezettje a múlt hónapban bejutott a Canadian Open negyeddöntőjébe. Nishikori a friss tornagyőztes Marin Cilic ellen lépett pályára a Japan Openen, amely a 2014-es US Open döntőjének megismétlődése volt. A japán játékos pedig ‘bosszút állt’ a 10 évvel ezelőtti New York-i vereségért, és 6-4, 3-6, 6-3-ra legyőzte horvát ellenfelét.