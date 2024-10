„Voltak, akik óva intettek a Chelsea-be igazolástól!”

Ha van átigazolás, amely a vártnál sokkalta jobban sült el, akkor az Cole Palmer 2023 nyarán megesett klubváltása. Pedig komoly kérdőjelek közepette hozta meg a döntést, hogy távozik Manchesterből.

Cole Palmer az elmúlt egy évben tehetséges angol fiatalból a Premier League egyik legjobban teljesítő, stabil angol válogatott játékosává vált. Mindezt annak köszönheti, hogy 2023 nyarán meghozott egy nehéz döntést. Hogy elhagyja a Manchester City-t, fejest ugorva az ismeretlenbe.

„Miként tekintek vissza az átigazolásomra? Kockáztattam, mert nem igazán tudtam, mibe vágok bele. Fogalmam nem volt arról, mire számíthatok a Chelsea-nél.”

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, sok „okosságot” is meg kellett hallgatnia kívülállóktól a döntés meghozatala előtt.

„Persze, sokan voltak, akik óva intettek attól, hogy a Kékekhez igazoljak. De végül magamra hallgattam, úgy éreztem, ezt kell tennem, és meg is léptem a dolgot.”

S hogy mennyiben változott az élete a klubváltás miatt?

„Totálisan. Hátrahagytam Manchestert, a várost, ahol felnőttem, a barátokat, meg persze olyanokat is, akik nem biztos, hogy jó hatással voltak rám. És akkor ott van a City is, amely egy zseniális klub.”

No persze a futball London kék felében a legvadabb várakozásokat is felülmúlva alakult kiválóan. amióta ugyanis Cole Palmer meghozta döntését, kizárólag a Premier League-ben letudott meccseken 28 gól és 16 gólpassz fűződik a nevéhez. Amihez az egyéb sorozatokban még további gólokat és asszisztokat is hozzá tudott toldani. Erre szokták mondani, soha rosszabb kimenetelt.