Vlahovic óriási hibája a Juventus győzelmébe került

A Juventus házigazdaként 1-1-es döntetlent játszott a Cagliarival az olasz labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának vasárnapi játéknapján.

Dusan Vlahovic a 15. percben büntetőből szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a második félidőben ordító helyzetben hibázott.

Douglas Luiz lövését követően Simon Scuffetról kijött a labda pont Vlahovic elé, aki ismét nagyjából 11 méterről a kaput sem találta el.

I think that Vlahovic is the only player who can score a 30 meter screamer and then miss this, but this also comes to him being tired playing every game not having a sub for him!pic.twitter.com/bd2vnKTBkk

— Black&White🦓 (@Jfamily3502) October 6, 2024