Vizsgálat indult a törökök hősének ünneplése miatt

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) eljárást indított Merih Demirallal, a török válogatott védőjével szemben, aki az osztrákok ellen 2-1-re megnyert nyolcaddöntőben szélsőjobboldali köszöntéssel ünnepelte második gólját.

A 26 éves futballista az ultra-nacionalista Szürke Farkas csoport kézmozdulatát használta az összecsapáson, ez a köszönés Ausztriában és Franciaországban is tiltott.

Demiral eddig a törökök mind a négy mérkőzésén pályára lépett, nagy érvágás lenne az olasz Vincenzo Montella számára, ha nélkülöznie kellene őt a Hollandia elleni negyeddöntőben.

German authorities characterize the group’s ideology as nationalist-extremist, anti-Semitic and racist.#Euro2024 pic.twitter.com/gwVHjABPA7

