Spanyolország volt a pontosabb, három góllal kikapott a magyar pólócsapat

A magyar férfi vízilabda-válogatott 10-7-re kikapott Spanyolország ellen.

Több vízilabda szakportál is a döntő első felvonásaként, amolyan főpróbaként harangozta be a Spanyolország-Magyarország csoportmeccset. A magyar válogatott vasárnap este szoros küzdelemben múlta felül a házigazda Franciaországot. Kedden viszont a csoportkör legnehezebb mérkőzésére készült Varga Zsolt legénysége. A két együttes az elmúlt években Európa-bajnoki döntőben, Eb- és vb-elődöntőben, sőt a tokiói olimpián a bronzmeccsen is összecsapott egymással. Ebből a négyből háromszor a magyarok nyertek, azonban ezúttal fordult a kocka.

David Martín Lozano gárdája szinte végig vezetve 10-7-re nyert nagyobb pontosságának köszönhetően. A meccs túlzottan nagy jelentőséggel nem bír, hiszen a hat fős csoportból az első négy helyezett továbbjut.

A spanyolok 26 év után tudtak nagy tornán (vb, Eb, olimpia) nyerni a magyarok ellen.

Ráadásul a szerb válogatott a torna eddigi legnagyobb blamáját szenvedte el azzal, hogy 8-3-ra kikapott Ausztráliától.

Varga Zsolt pólócsapata legközelebb csütörtökön este 21:05-kor ugrik medencébe az eddig nyeretlen Japán ellen. Szombaton az ausztrálokkal, hétfőn pedig a szerbek következnek.