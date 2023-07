"A büntetőpárbaj előtt átvettük a dolgokat, hogy ki hogyan szokott lőni, de ehhez jött még egy kis megérzés is, talán fele-fele arányban. Fáradtan nagyon nehéz szituációkban a lövők gyakran a jól bevált módszerrel próbálkoznak, általában az dönt, aki jobban ott tud lenni fejben" - nyilatkozta Vogel.



A Ferencváros kapusa "megjárta előtte egy pillanatra a poklot is", hiszen a negyedik negyedben egy elképesztően szerencsétlen gólt kapott, védése után szinte magának tolta be a labdát a képzeletbeli gólvonal mögé.

"Nem is tudom, mi történt ott, mintha kicsit a vb-döntő súlya ott lett volna a vállamon. Általában nem szoktam, de most izgultam, így egy-egy mozgás nem úgy ment, mint máskor, de nagyon örülök, hogy mentálisan benne tudtam maradni a meccsben" - mondta az MTI-nek a 26 éves hálóőr, aki a mérkőzés legjobbjának járó különdíjat is elnyerte.

Vogel egyértelműen az ötméteres párbajok specialistája, ugyanis karrierje során már korábban Európa-bajnoki címet, Bajnokok Ligáját és Európai Szuperkupát is nyert így.

"Egyértelműen ez a mostani lesz a kedvencem, szerencsére sok van belőle. Ez egyszerűen felülmúlhatatlan" - mondta Vogel, aki elárulta, gyerekkori álma válik valóra azzal, hogy a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodában felkerül a neve a világbajnokok falára, ugyanakkor még az olimpiai bajnokok nevével ellátott márványtáblán is szeretné viszontlátni magát.

A magyarok 1973, 2003 és 2013 után történetük negyedik világbajnoki címüket szerezték, és a fináléba jutással kiharcolták a részvételt a jövő évi párizsi olimpián is.

Fotó: Albert ten Hove/BSR Agency/Getty Images