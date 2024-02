"Rátaláltam önmagamra, ezt egyszerűen élvezem és nyilván kiül az arcomra, hatással van a hangulatomra, nagyon jó érzéseim vannak az egész világbajnoksággal kapcsolatban" - nyilatkozott a csapat szállásán az MTI-nek az Olympiakosz kétszeres világbajnok balkezese, aki az olaszok legyőzéséhez a csoportkörben nagyszerű védekezéssekkel és karrierje 300. válogatottban szerzett góljával is hozzájárult.



"Igyekszem a csapat javát szolgálni, és a legjobb olyan dolgokat behozni, amit így 31 évesen, már rutinosan megtanultam, vagy akár külföldön tapasztaltam. Remélem, ezek hozzásegítik a csapatot, hogy eredményesek legyünk" - mondta Vámos, aki a Kazahsztán elleni utolsó csoportmeccsen pihenhetett, így "éhesen" várja a franciák elleni keddi (mai) negyeddöntőt.



"Az olasz meccsen nagyon elfáradtam, így jól esett, hogy a kazah meccset közvetlenül megelőző edzés után nekem már nem kellett beugranom a vízbe. Meccshiányom egyáltalán nincs, Varga Zsolt nagyon jól állítja össze a programot és a pihenő időt" - jegyezte meg Vámos. Kiemelte, nem szabad lebecsülni a franciákat.



"A görögök a csoportban csak vért izzadva nyertek ellenük, vagy emlékezhetünk tavaly Fukuokából a spanyolok elleni negyeddöntőjükre, amikor még a negyedik negyedben is vezettek. Ugyanúgy kell nekünk hozzájuk állnunk, mintha mondjuk a spanyolokkal játszanánk, viszont ha a maximális fókusszal és mentalitással ugrunk a vízbe, nem lehet baj" - hangsúlyozta Vámos.



A magyarok januárban éppen a franciákkal játszották utolsó világbajnoki felkészülési meccsüket, a Komjádi Uszodában sokáig szoros volt az összecsapás, a házigazdák aztán egy 6-2-es utolsó negyednek köszönhetően 14-10-re diadalmaskodtak.



"Az egy jó figyelmeztetés volt számunkra, és remélem, eszünkbe is jut majd. A franciák másodedzője, Vjakoslav Kobescak a világ egyik legjobb szakembere, nem véletlenül ültették oda. A csapat tele van kiváló fizikai adottságú játékosokkal, Thomas Vernoux szerintem simán játszhatna az NFL-ben is. Jól lőnek, taktikailag is fel vannak készítve. Ugyanakkor mi tudjuk, hogyan kell nyerni, és összességében jobb kvalitású játékosaink vannak" - jelentette ki Vámost Márton.



A Magyarország-Franciaország vb-negyeddöntőt 18.30 órakor rendezik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: Adam Pretty/Getty Images